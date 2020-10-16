В Петербурге дорожники перешли в режим зимней уборки города

В пятницу, 16 октября, дорожные службы Северной столицы перешли на зимнюю уборку города. Для уборки снега подготовлено 1 800 единиц уборочной техники. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

К уборке города от предстоящего снега будут привлечены организации и предприятия, с которыми заключен договор. Кроме этого, дорожные службы подготовили 1 800 единиц техники, из них – 471 машина была закуплена в прошлом году.

Отмечается, что также были подготовлены противогололедные материалы с запасом не менее чем на 2 месяца. На улицах города продолжат использовать солевые растворы.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пройдет месячник проверок качества уборки дорог. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поставил на еженедельный личный контроль вопрос содержания улиц и садов города.