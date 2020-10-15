В Петербурге пройдет месячник проверок качества уборки дорог и зеленых насаждений

В Северной столице к середине ноября проведут массовые проверки по выявлению нарушений уборки дорог и состояния зеленых насаждений. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поставил на еженедельный личный контроль вопрос содержания улиц и садов города. Об этом сообщили в аппарате парламентария.

«Главное – не штрафы. Инспектор Центра комплексного благоустройства должен показать специалистам, где замечания повторяются и дать рекомендации, как скорректировать работу. То есть проводить профилактику нарушений», – заявил Николай Бондаренко.

Отметим, что по словам парламентария количество нарушений к середине следующего месяца должно снизиться в городе в 2 раза. Для этого в работу вступят руководители дорожных и садово-парковых предприятий города.

Кроме того, итоги будут подводиться каждую среду в течение месяца. Контрольной точкой для оценки работы комитета по благоустройству и подведомственных ему предприятий станет 18 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшую неделю убрано свыше 3 тыс. тонн мусора.