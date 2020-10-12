В Петербурге за прошедшую неделю было убрано свыше 3 тыс. тонн мусора

С 26 октября будет открыто традиционное интернет-голосование для жителей города, чтобы горожане смогли поставить оценку проведенной работе в каждом районе Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

С 26 октября будет открыто традиционное интернет-голосование для жителей города, чтобы горожане смогли поставить оценку проведенной работе в каждом районе Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице с 5 по 11 октября, ежедневно городские дороги чистили от пыли и грязи в среднем более 500 уборочных машин и свыше 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Напомним, что уборка города проходит в рамках традиционного месячника по благоустройству. С 1 по 9 октября от мусора очищены более 28 млн м2 территорий, вывезено более 30 тыс. м3 мусора и листвы.

За счет средств муниципальных образований и администраций районов посажено 726 деревьев и свыше 3 тыс. кустарников, за счет привлеченных средств организаций – 84 дерева и 48 кустарников.

Отметим, что этой осенью традиционный субботник с участием петербуржцев проводиться не будет в связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге стартовал месячник по благоустройству.