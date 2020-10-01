В Петербурге стартовал месячник по благоустройству

С 26 октября будет открыто традиционное интернет-голосование для жителей города, чтобы горожане смогли поставить оценку проведенной работе в каждом районе Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

С 26 октября будет открыто традиционное интернет-голосование для жителей города, чтобы горожане смогли поставить оценку проведенной работе в каждом районе Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В этом году в проведении месячника будут участвовать только коммунальные, дорожные и садово-парковые службы города. Жители Петербурга, ввиду пандемии коронавируса, не смогут проводить массовые уборки.

Сегодня, 1 октября, начался ежегодный месячник по благоустройству Северной столицы. В рамках этого мероприятия службы Комитета по благоустройству проведут комплексную уборку почти 60 млн квадратных метров автодорог с привлечением 8 специализированных предприятий и 42 уборочных колонн. Также будут очищены велодорожки и тротуары.

В скверах, садах и парках посадят свыше 4 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников и 205 тысяч тюльпанов. В общей сложности, уборка коснется 7,5 тысяч гектаров зеленых насаждений и 1,6 гектаров газонов. Садовники также очистят кроны деревьев, подровняют живые изгороди и подготовят к зиме молодые деревья и садово-парковые дорожки.

Жилищный комитет возьмет на себя уборку более 100 млн квадратных метров внутриквартальных территорий города. Для этого задействуют более 1,5 тысяч единиц спецтехники и 6,8 тысяч дворников. С 26 октября петербуржцы традиционно смогут оценить проделанную ведомствами работу в открытом голосовании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об отмене ежегодного осеннего субботника.