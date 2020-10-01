В Петербурге отменили ежегодный городской субботник

В этом году в Северной столице не будет традиционного осеннего субботника, который обычно проводится во всем городе.

Комитет по благоустройству был вынужден отменить массовое мероприятие ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Аналогичная ситуация сложилась и весной. Между тем, в Петербурге стартовал месячник по благоустройству: городские ведомства приведут улицы Северной столицы в порядок к зимнему сезону. Дороги отмоют от грязи и пыли, соберут опавшие листья.

Отметим, что в прошлом году осенний субботник собрал 220 тысяч участников. Остается надеяться, что грядущей весной мероприятие по генеральной уборке города вновь объединит петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия новой коронавирусной инфекции отменила даже традиционную церемонию вручения Нобелевской премии.