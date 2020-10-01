В Петербурге отменили ежегодный городской субботник

В Петербурге отменили ежегодный городской субботник
Ежегодную традицию прерывает пандемия коронавируса. Фото: Мойка78 / Николай Овсянников

В этом году в Северной столице не будет традиционного осеннего субботника, который обычно проводится во всем городе.

Комитет по благоустройству был вынужден отменить массовое мероприятие ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Аналогичная ситуация сложилась и весной. Между тем, в Петербурге стартовал месячник по благоустройству: городские ведомства приведут улицы Северной столицы в порядок к зимнему сезону. Дороги отмоют от грязи и пыли, соберут опавшие листья.

Отметим, что в прошлом году осенний субботник собрал 220 тысяч участников. Остается надеяться, что грядущей весной мероприятие по генеральной уборке города вновь объединит петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия новой коронавирусной инфекции отменила даже традиционную церемонию вручения Нобелевской премии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб отмена пандемия субботник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер на мопеде влетел в иномарку в Ивангороде и умер в больнице
Работы под Зеленым мостом на Мойке планируют завершить в конце ноября
Петербуржцы жалуются на безобразные после ремонта балконы на 2-й Советской
В российском модуле МКС снова обнаружили утечку воздуха
Водителя BMW с эстонскими номерами посадят на пять лет за пьяное ДТП в Петергофе
В Петербурге стартовал месячник по благоустройству
Возле ж/д станции Воздухоплавательный Парк у мужчины нашли 130 грамм амфетамина
Находящегося в розыске мужчину поймали на краже колес в Петербурге