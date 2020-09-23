Коронавирус отменил церемонию вручения Нобелевских премий

Будет организована прямая трансляция.

Вручение Нобелевских премией, которое должно было состоятся 10 декабря, решили отменить. Традиционного мероприятия не будет из-за пандемии коронавируса. Нобелевский комитет принял решение провести прямую трансляцию из ратуши с онлайн-включением с лауреатами. В ходе такого мероприятия и будут вручены дипломы и медали. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что вручение обычно проходит в декабре в Стокгольме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, какой будет вторая волна коронавируса. В «двух она пройдет почти незаметно, рост числа заболеваний.