Теплоэнергетиков в Петербурге поймали на нарушениях при отключении воды в домах Красногвардейского района

В Петербурге прокуратура Красногвардейского района нашла нарушения в работе «ТГК-1». Энергетики отключили воду в домах больше, чем на две недели.

Об этом в пятницу. 16 октября, сообщает прокуратура Петербурга. Правоохранители уточняли, что в Красногвардейском районе проводили гидравлические испытания на инженерных сетях.

При этом после их завершения подачу горячей воды в десять многоквартирных домов приостановили более, чем на 14 дней.

Прокуратуру внесли в адрес организации представление.

Ранее gazeta.spb.ru писала об испытаниях тепловых сетей в Центральном и Невском районах Петербурга. Отмечалось, что местные жители останутся на некоторое время без горячей воды. Трубы при этом оставили горячими. Горожан просили быть внимательными и осторожными – не приближаться к зонам вытекания воды.