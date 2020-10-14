Испытания теплосетей оставят жителей двух районов Петербурга без горячей воды

В «Теплосети» отметили, что работы согласованы с районными администрациями. Фото: teplosetspb.ru

В «Теплосети» отметили, что работы согласованы с районными администрациями. Фото: teplosetspb.ru

Сегодня в Центральном и Невском районах Петербурга проводятся испытания на максимальную температуру теплоносителя. Местные жители останутся на некоторое время без горячей воды, однако батареи останутся горячими.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в зону работ Центрального района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Тележная, Миргородская, Хохрякова, Гончарная, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, Полтавская, Александра Невского, Невский проспект в створе улицы Александра Невского, набережные Обводного канала и реки Монастырки, Чернорецкий переулок, территория сада Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

В зону работ Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Седова, Книпович, 2-й Луч, Автогенная, набережная Обводного канала (четная сторона в створе Атаманского моста), Глухоозерское шоссе, Большой Смоленский проспект, площадь Бехтерева.

Горожан просят быть внимательными и осторожными – не приближаться к зоне вытекания воды, не подходить к автомобилю в зоне разлива, а также выбирать безопасные пути обхода и объезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петурберге достигли пяти баллов. Загруженность на некоторых участках сегодня была вызвана проведением дорожных работ и ДТП.