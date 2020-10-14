Утренние пробки в Петербурге выросли до 5 баллов

Жители Петербурга проводят начало рабочего дня в пробках. Заторы на дорогах достигли пяти баллов.

В среду, 14 октября, к 8:30 часам сервис «Яндекс.пробки» оценил загруженность трасс в 5 баллов. К 10 часам утра показатель должен сократиться на балл. Некоторые заторы вызваны проведением дорожных работ и ДТП.

Так, «покраснели» часть проспекта Большевиков, Софийской и Народной улиц, участки Советского проспекта, Дворцовой набережной, Пироговской набережной, улицы Карбышева и Заречной.

Движение также затруднено на перекрестках проспекта Непокоренных и Кушелевской дороги, Светлановского и 2-го Муринского проспектов, улицы Савушкина и набережной Черной речки, также «стоит» мост Александра Невского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 14 октября температура будет выше климатической нормы.