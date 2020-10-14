В Петербурге 14 октября температура будет выше климатической нормы

В облаках будет много прояснений. Фото: Baltphoto

В облаках будет много прояснений. Фото: Baltphoto

Сегодня погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона, который тянется с северо-запада. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 14 октября, температура будет на пару градусов выше климатической нормы. В облаках будет много прояснений, осадки не прогнозируются.

Специалист рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов, в Ленобласти будет +8…+13 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня обойдется без отмен и задержек.