Пулково 14 октября работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Пассажиры вылетят из Пулково без опозданий и лишних нервов.

Так, в среду, 14 октября, все запланированные рейсы покинут Петербург без задержек. Кроме того, согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, в аэропорту нет ни одного отмененного рейса. Все самолеты вылетят из Петербурга в назначенное время.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия, но большинство стран остаются для граждан недоступными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прилетевшие в Пулково шмели прошли ветеринарный контроль. Их проверили сотрудники территориального управления Россельхознадзора.