Андрей Тихонов назначен главным тренером футбольного клуба «Астана»

В пятницу, 16 октября, экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов был объявлен главным тренером команды из Нур-Султана. Об этом сообщается на стайте футбольного клуба «Астана».

На посту главного тренера Андрей Тихонов сменил британского специалиста Пола Эшуорта, который был исполняющим обязанности наставника, после увольнения чешского тренера Михала Билека.

Напомним, что Андрей Тихонов ранее выступал в качестве игрока за «Астану». В команду из Казахстана экс-футболист перешел в 2009 году, после выступлений за «Крылья Советов».

«Конечно, рад был встретить несколько человек, с которыми мы знакомы с 2009 года. Приятно вернуться в «Астану», мы в тот год неплохо играли, составляли конкуренцию «Актобе» в борьбе за чемпионство», – заявил Андрей Тихонов.

Отметим, что до «Астаны» Андрей Тихонов был главным тренером команды из Самары. Подобно своей игровой карьере специалист пришел в казахстанскую команду после работы в «Крыльях Советов».

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