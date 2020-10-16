Защитник «Ростова» присоединился к «Зениту»

Футболист перешел в новую команду на правах аренды с правом выкупа.

Футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков официально перешел в «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба. Его соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, за это время его может выкупить другой клуб.

Напоминаем, что защитник играл за ростовскую команду с 2019 года. За это время он выходил на поле 25 раз и смог забить один гол. Также он успел посотрудничать с «Микой», «Шинником» и «Тамбовом». В сентябре прошло года он впервые выступал за сборную России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, какие задачи стоят перед «Зенитом». Тренер рассчитывает, что команда выиграет в чемпионате и сможет выйти из группы Лиги чемпионов.