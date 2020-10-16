Следователи выясняют, при каких обстоятельствах в больнице Петербурга умер младенец

В Петербурге начали проверку после того, как в одной из больниц умер младенец.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Правоохранители начали доследственную проверку. Уточняется, что шестимесячный мальчик умер в больнице.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, в настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в главном следственном управлении.

По данным СМИ, речь идет о ребенке родителей – сыроедов, которые не одобряли использование лекарств. Малыш умер от коклюша.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в Боткинской больнице осталось только 5% свободных коек. Туда отвозят больных с коронавирусом.