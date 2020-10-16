В Боткинской больнице осталось только 5% свободных коек

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В больнице имени Боткина загружено уже 95% коек. Сегодня в больницу везут пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, а также беременных женщин с COVID-19.

Об этом сообщает главный врач Боткинской больницы Денис Гусев, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Гусев уточнил, что всего в больнице развернули более тысячи коек, которые располагаются на двух площадках – на Миргородской улице, а также на Пискаревском проспекте.

Отметим, что кроме беременных и тяжелых пациентов в Боткинскую больницу везут и всех больных коронавирусом, которые находятся на системном гемодиализе.

Как отметил Гусев, медучреждение «живет на выписку» — сколько пациентов выписывают, столько и принимают.

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