«Сжечь»: Сын Леонова посоветовал Прилучному избавиться от «гнезда» Муцениеце

Сын актера Евгения Леонова заочно обратился к актеру Павлу Прилучному с жестким предложением. Он считает, что тот должен сжечь трехэтажный особняк, в котором ранее жил с экс-супругой Агатой Муцениеце.

Андрей Леонов уверен, что молодому коллеге пойдут на пользу новые отношения. Он отметил в эфире программы «Звезды сошлись», что актер должен избавиться от своего дома, например, продать. В случае, если сделка не состоится, то он посоветовал сжечь дом.

«Сжечь этот дом, как и квартиру», — сказал Леонов.

Напоминаем, что Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-жена Прилучного рассказала, что ее не взяли в шоу «Холостяк».