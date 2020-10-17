Украинцам не понравилась пародия Галкина на Зеленского

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин разозлил пользователей сети с Украины своей пародией на украинского президента Владимира Зеленского.

В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал 16 октября шуточное видео, которое посвятил событиям на Украине. Российский телеведущий пошутил над обращением президента Владимира Зеленского о предстоящих местных выборах.

На видео Максим Галкин говорит на украинском языке о «пяти важных вопросах», о которых ранее Владимир Зеленский сообщил жителям страны. В своей версии юморист предложил ставить в угол провинившихся депутатов, легализовать каннабис в медицинских целях, а также предложил сократить численность населения страны до 300 нардепов. Кроме этого, телеведущий пошутил о том, что надо соблюдать первый закон Ньютона на международной арене и предложил каждый день проводить такой опрос.

Пользователи Украины в социальных сетях не оценили подобный юмор Максима Галкина и написали в комментариях, что юмористу стоит смеяться над своими политиками. При этом были и те, кто оценили пародию от телеведущего.

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