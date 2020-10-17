Биолог рассказала, в каких случаях тест на Covid-19 может не показывать наличие инфекции

Отрицательный показатель ПЦР-теста иногда можно объяснить тем, что инфекция очень быстро развивается и уже прошла путь из носоглотки в легкие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой.

Анча Баранова пояснила, что на данный момент вирус стал быстрее развиваться, а это значит, что он быстрее попадать в зону поражения – легкие человека.

«Может быть, это связано с новыми мутациями коронавируса, а может быть, мы стали тесты делать “позже”. Вместо того, чтобы при первом кашле скакать на сдачу анализа, человек выжидает денька два-три в самоизоляции», – заявила профессор Анча Баранова.

В итоге, если коронавирус пересек носоглотку человека и направился в легкие, то ПЦР-тест уже не способен определить наличие инфекции и показывает отрицательный результат.

При этом для выявления вируса в таком случае есть другие анализы – бронхоальвеолярный лаваж. Единственный минус данного метода в том, что по словам Анчи Барановой, он очень неприятный.

«Во время этой процедуры человек испытывает чувства, как будто захлебывается, тонет, умирает», – дополнила Анча Баранова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученый рассказал, стоит ли носить маски тем, кто уже переболел коронавирусом.