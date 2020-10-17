В России рассказали, стоит ли носить маски переболевшим коронавирусом

Ношение масок в общественных местах обязательно для снижения риска заражения людей коронавирусом. Также это необходимо и тем, кто уже перенес инфекцию. Бывают случаи повторного заражения Covid-19. Об этом сообщил заслуженный врач России и член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый «Парламентской газете».

«При этом человеку, который перенёс коронавирусную инфекцию, всё равно надо соблюдать меры предосторожности и носить маску в людных местах», – заявил Владимир Круглый.

Соблюдать данные меры предосторожности, по словам врача, стоит по двум причинам. Первое, существует риск повторного заражения. Такие случаи носят единичный характер, но имеют место быть. Второе, это риск заражения других, человек может переболеть, но быть распространителем инфекции, при этом до конца не изучено, как долго это может длиться.

Кроме этого, Владимир Круглый подчеркнул о том, что менять маски на новые следует своевременно. Каждые 2 часа производить смену обычной маски и через сутки респиратора.

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