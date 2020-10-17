В Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку Фургала вышло 500 человек

Поддержать арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на несогласованной акции собралось около 500 человек в столице региона. Об этом сообщает администрация Хабаровска.

«Люди выдвигают требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, митингующие собрались на площади Ленина перед зданием краевого правительства, через 40 минут люди направились с маршем по центральным улицам города.

Также одновременно в городе проходит аудиоконцерт, посвященный годовщине образования Хабаровского края.

Отмечается, что сотрудники полиции обеспечивают безопасность на несогласованной акции. Правоохранительные органы ведут анализ данных систем видеофиксации и документирование причастности к правонарушениям инициаторов и активистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полиции не знают о задержании сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.