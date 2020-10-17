В Петербурге икону Дмитрия Донского передали в военной полиции

В субботу, 17 октября, состоялась торжественная церемония привнесения иконы Святого Благоверного князя Дмитрия Донского региональному управлению военной полиции по Западному военному округу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Привнесение иконы состоялось в воинском Храме во имя Святого Равноапостольного князя Владимира, расположенном в здании военной полиции.

Освещение совершил отец Василий, а после этого передал образ военным полицейским.

Отметим, что икона написана мастером Ильей Пивником – художником мастерской при духовно-просветительском центре Храма во Имя Тихвинской иконы Божьей Матери в Сестрорецке.

На самой иконе образ князя Дмитрия Донского, который признан небесным покровителем военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

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