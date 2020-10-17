В Петербурге икону Дмитрия Донского передали в военной полиции

В Петербурге икону Дмитрия Донского передали в военной полиции
Церемония привнесения иконы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В субботу, 17 октября, состоялась торжественная церемония привнесения иконы Святого Благоверного князя Дмитрия Донского региональному управлению военной полиции по Западному военному округу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Привнесение иконы состоялось в воинском Храме во имя Святого Равноапостольного князя Владимира, расположенном в здании военной полиции.

Освещение совершил отец Василий, а после этого передал образ военным полицейским.

Отметим, что икона написана мастером Ильей Пивником – художником мастерской при духовно-просветительском центре Храма во Имя Тихвинской иконы Божьей Матери в Сестрорецке.

На самой иконе образ князя Дмитрия Донского, который признан небесным покровителем военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
западный военный округ икона новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Kia стукнул маршрутку у пешеходного перехода на Тореза
Во Франции назвали имя подозреваемого в убийстве учителя
Чижов рассказал о низшем уровне в отношениях ЕС и России
В Петербурге икону Дмитрия Донского передали в военной полиции
В Петербурге свободно меньше тысячи «коронавирусных» коек
Александр Беглов проверил, как прошел ремонт крыши дома по финской технологии
Корни рубят лопатами: жители опасаются за судьбу деревьев на Чайковского
В Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка