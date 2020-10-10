Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал тест на коронавирус и получил отрицательные результаты, однако карантин отсидеть ему все равно придется.

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, которые приводит ТАСС, патриарх хорошо себя чувствует и тесты у него отрицательные. Однако это не повод отменять двухнедельный карантин, на который он ушел ранее из-за контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

«Это правило распространяется на всех, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», — заявил священнослужитель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что патриарх Кирилл сел на карантин из-за контакта с больным COVID-19. Из-за карантина священнослужителю пришлось отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.