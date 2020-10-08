Патриарх Кирилл сел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин в связи с недавним контактом с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Русской православной церкви (РПЦ). Из-за карантина священнослужителю пришлось отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, который был запланирован на 8 октября по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Он заявил, что не сможет «разделить радость молитвенного общения» с прихожанами.

«Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — сказал патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.

Стоит отметить, что 73-летний патриарх Кирилл входит в особую группу риска, наиболее подверженную заражению COVID-19.

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