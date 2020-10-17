Ученые выяснили, что происходит с мозгом человека после смерти

Ученые выяснили, что происходит с мозгом человека после смерти
Ученые рассказали о мозге человека после смерти. Фото: pixabay.com

Специалисты попытались выяснить, что происходит с мозгом человека после смерти. Исследование проводили сотрудники Мичиганского университета.

Ученые провели опыты на грызунах. Они провоцировали остановку сердца у крыс. При этом они пытались контролировать работу мозга грызунов.

Оказалось, что в последние секунды мозговая активность значительно увеличилась. В связи с этим не исключается, что в последние секунды максимальной мозговой активности человек может видеть яркие видения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о продуктах, которые могут вызывать головную боль. Среди таких оказались голубые сыры, алкоголь, цитрусовые и авокадо. Они содержат много гистамина – производного аминокислоты гистидин. Причиной мигреней также может стать кофе – при его переизбытке или резком сокращении употребления.

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