Очищать дворы от снега в Петербурге будут 650 машин

В Петербурге к зиме готовят 650 единиц внутридворовой техники. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил губернатор Александр Беглов во время объезда Калининского района.

В районе прошел смотр техники на улице Бутлерова.

Отмечается, что всего в этом году в Петербурге будут работать 650 единиц внутридворовой техники и более полутора тысяч средств малой механизации. Очищать город от снега также будут семь тысяч дворников и 500 кровельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге к зиме закупили 25 тысяч тонн реагентов. Использование реагентов вызывало множество вопросов со стороны и жителей Северной столицы, и экологов. Горожане неоднократно жаловались на то, что реагенты превращают снег в кашу, выжигают лапы домашним животным, а также портят обувь.