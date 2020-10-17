Disney начал предупреждать о расизме в мультфильме 1941 года

Компания Disney начала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах, которые успели стать классикой.

Как сообщает ВВС, пользователю стали показывать предупреждение о стереотипах при воспроизведении некоторых мультфильмах. Так, предупреждение гласит о том, что в мультфильме негативно изображаются люди других культур и плохое обращение с ними.

«Эти предрассудки не были верны и тогда, и сейчас», — отмечается в предупреждении.

Так, такое предупреждение появилось в мультфильме «Дамбо» 1941 года выпуске. Отмечается, что в нем изображены вороны, которые ведут себя как стереотипные афроамериканцы. В «Питере Пэне» коренных американцев называют «краснокожими», что тоже понимается как проявление расизма.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Disney решила отменить премьеру нового мультфильма студии Pixar «Душа» в кинотеатрах и отложить показ до 25 декабря.