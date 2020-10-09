Walt Disney сняла мультфильм «Душа» студии Pixar с проката

Компания Walt Disney решила отменить премьеру нового мультфильма студии Pixar «Душа» в кинотеатрах и отложить показ до 25 декабря.

Изначально предполагалось, что новый проект Pixar выйдет на американские киноэкраны 20 ноября, но Disney, которой принадлежит, в том числе, студия Pixar, перенесла дату премьеры на 25 декабря. Кроме того, первый показ мультипликационной ленты состоится на стриминговом сервисе корпорации, Disney+, а в кинозалах картину, похоже, и вовсе не получится увидеть.

Отметим, что в России премьера «Души», тем не менее, должна состояться в кинотеатрах, так как платформа Disney+ российским пользователям пока недоступна. Мультфильм повествует о знакомстве учителя музыки Джо Гарднера с молодой душой, Это происходит после того, как он попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения и интересы.

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