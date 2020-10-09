Гран-при Московского кинофестиваля получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Гран-при Московского кинофестиваля получил &#171;Блокадный дневник&#187; Андрея Зайцева
Кадр из фильма "Блокадный дневник". Фото: Кинопоиск

Главный приз Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Святой Георгий» присудили фильму Андрея Зайцева «Блокадный дневник».

Торжественная церемония вручения наград прошла в киноконцертном зале «Россия» в Москве в четверг, 8 октября. Приз режиссеру «Блокадного дневника» вручил председатель фестивального жюри Тимур Бекмамбетов. Он объяснил, что члены жюри решили присудить Гран-при именно этой картине за её важное послание сегодняшнему зрителю.

Сценарий картины написал по мотивам книг Даниила Гранина, Ольги Берггольц и воспоминаниям других жителей блокадного Ленинграда. В главных ролях снялись Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. «Фильм снят, чтобы мы помнили», — прокомментировал свою работу режиссер Андрей Зайцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сейчас проходит первый фестиваль еврейского кино.

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