Гран-при Московского кинофестиваля получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Главный приз Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Святой Георгий» присудили фильму Андрея Зайцева «Блокадный дневник».

Торжественная церемония вручения наград прошла в киноконцертном зале «Россия» в Москве в четверг, 8 октября. Приз режиссеру «Блокадного дневника» вручил председатель фестивального жюри Тимур Бекмамбетов. Он объяснил, что члены жюри решили присудить Гран-при именно этой картине за её важное послание сегодняшнему зрителю.

Сценарий картины написал по мотивам книг Даниила Гранина, Ольги Берггольц и воспоминаниям других жителей блокадного Ленинграда. В главных ролях снялись Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. «Фильм снят, чтобы мы помнили», — прокомментировал свою работу режиссер Андрей Зайцев.

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