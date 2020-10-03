В Петербурге впервые пройдет фестиваль еврейского кино

В Петербурге впервые пройдет фестиваль еврейского кино
В Петербурге впервые состоится мероприятие такого формата. Фото: pixabay.com

Мероприятие пройдет на трех площадках: в Новой Голландии, кинотеатре «Англетер» и Доме Кино. Фестиваль будет длиться шесть дней, с 12 по 17 октября.

В Северной столице впервые состоится фестиваль еврейского кино. В программе мероприятия лучшие художественные, документальные и короткометражные фильмы, представленные на кинофестивалях еврейского кино в Москве в 2018 и 2019 годах.

Многие из фильмов, которые покажут петербуржцам, были участниками нью-йоркского Международного фестиваля Tribeca, Американского фестиваля независимого кино Sundance, канадского Международного фестиваля документальных фильмов Hot Docs и других тематических мероприятий в разных странах мира. Организаторы отмечают, что петербургский фестиваль будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, как могут разнообразить свой культурный досуг петербуржцы в воскресенье, 4 октября.

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