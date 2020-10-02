Фильмы Феллини, фестиваль «Балтийский дом», Форум малых музеев: чем порадуют петербуржцев грядущие выходные

Петербургские театры продолжают открывать сезоны, сразу несколько музеев организовали целый фестиваль, кроме этого в городе будут звучать джаз и идти съемки фильма — культурная афиша на предстоящие выходные от Gazeta.SPb.ru.

2 октября Михайловский театр откроет сезон, а начнется он премьерой «Коппелии» — комического балета французского композитора Лео Делиба. Его полное название «Красавица с голубыми глазами». Первый показ состоялся в 1870 году в Парижской Опере в присутствии Наполеона III и его супруги императрицы Евгении. Этот балет настолько популярен, что его ставят многие театры мира.

В честь 100-летия Федерико Феллини в прокат выходят два самых лучших и самых личных фильма режиссера. Один из них — «Восемь с половиной» — можно было посмотреть в кинотеатре «Аврора» в первый день октября. А 3 числа состоится показ «Сладкой жизни» — общепризнанной вершины творчества Феллини.

3 и 4 октября в Павловском парке пройдет музыкальный фестиваль-прогулка «Павловский КофеДжаз». Концерты состоятся на трех парковых площадках: в павильоне Вольер посетителей будет ждать классический джаз, на площади Гуляний – смешанная программа, на Больших кругах – духовые джаз-бэнды. В этом году музыканты решили сделать акцент на танцевальном джазе.

До этого, вечером 2 октября, Филармония джазовой музыки представит программу, посвящённую Сонни Роллинзу — американскому джазовому музыканту, саксофонисту, композитору и бэндлидеру. Прозвучат одни из самых ярких и динамичных джазовых стандартов для саксофона.

Весь октябрь в Балтийском доме будут идти спектакли российских режиссеров. В городе начался XXX Международный театральный фестиваль «Балтийский дом».

Вместе с ним пришел и X Форум малых музеев, участниками которого стали сразу несколько культурных мекк Северной столицы: музей «Разночинный Петербург», музей хлеба, музей-институит семьи Рерихов и многие другие.

А еще в эти дни можно просто погулять и полюбоваться городскими красотами. Например, миниатюрным Троице-Петровским собором, установленным на осколке «Гром-камня» на Троицкой площади. На днях состоялось его торжественное открытие. Или стать свидетелем очередных съемок фильма. В конце сентября началось производство картины «Капитан Волконогов бежал». Только учитывайте ограничение движения на дорогах. И помните, что с 1 октября в Петербурге усилен контроль за соблюдением в транспорте масочного режима.

Напомним, что вечером в пятницу, 2 октября, иудеи встретят 5881-й год от сотворения мира: согласно еврейскому календарю, в это день начинается месяц Тишрей. Он знаменуется чередой праздников, среди которых Суккот.