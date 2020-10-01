Съемки кино ограничат движение транспорта на Васильевском острове

Съемки кино ограничат движение транспорта на Васильевском острове
О самом фильме подробностей, кроме названия, нет. Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные, 3 и 4 октября, в Василеостровском районе Северной столицы состоятся киносъемки, которые ограничат движение транспорта на острове.

ООО «Студия Лукфильм» собирается проводить съемки художественной картины под названием «Капитан Волконогов бежал», о чем информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В связи с этим с 3:00 3 октября до 21:00 4 октября проезд автомобилей по Среднему проспекту от 18 – 19 линий до 22 – 23 линий будет закрыт.

Движение общественного транспорта съемки почти не затронут: его будут приостанавливать не дольше, чем на 10 минут. Кроме того, по вышеперечисленным адресам запрещена стоянка с 16:00 2 октября до 21:00 4 октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что центр Петербурга также перекроют для съемок кино 1 и 2 октября.

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