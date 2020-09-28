В Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал проследить за тем, как петербуржцы соблюдают меры предосторожности в условиях усложнения ситуации с пандемией коронавируса.

В понедельник, 28 сентября, градоначальник в эфире «Радио России» сообщил, что в Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима. Напомним, ношение масок и перчаток в метро и наземном общественном транспорте является обязательным в городе до 11 октября.

Высказался Беглов и о причинах роста заболеваемости в городе. Все дело в том, что в сентябре к занятиям вновь приступили школьники, а также студенты, вернувшиеся в Петербург из других городов. Также, ситуацию с пандемией усложняет и сезонное распространение других инфекций — ОРВИ и гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перчаточно-масочный режим в Петербурге продлили до 11 октября.