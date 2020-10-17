В петербургских школах на качество еды успели пожаловаться 500 раз

В Петербурге с начала учебного года на качество питания успело поступить около 500 жалоб. Они поступали на портал «Наш Петербург».

Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко. Перед ним представители районных администраций в субботу, 17 октября, отчитались по каждой жалобе. Большую часть из замечаний сняли после того, как родители сами провели в школьных столовых пробы обедов и завтраков.

Уточнятся, что многие были недовольны из-за нормативов основ введения бесплатных горячих завтраков для школьников, а также изменением графика кормления детей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге подвели итоги «горячей линии» по вопросам питания в школах. Отмечалось, что за время работы «горячей линии» дано 173 консультации.