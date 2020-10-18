Россияне отстают от европейцев по продолжительности здоровой жизни

Россияне отстают от европейцев по продолжительности здоровой жизни
Россияне живут здоровую жизни в среднем 63,7 года. Фото: unsplash

Продолжительность здоровой жизни в России составляет около 63,7 года — этот показатель является самым низким среди европейских стран.

Ученые провели исследование, в котором следили за таким показателем, как DALY (Disability-adjusted life year). С его помощью можно определить, сколько лет жизни отнимает инвалидность или болезнь у конкретного человека. А рост показателя говорит о том, что в стране появляется все больше хронически больных граждан, пишет ТАСС.

Как пояснили специалисты, зафиксированный в России низкий результат связан с большим количеством неинфекционных заболеваний, которые приходят вслед за курением, чрезмерным употреблением алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Билл Гейтс назвал главное условия для нормализации жизни человечества.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
европа продолжительность жизни россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аэропорт Пулково работает без задержек и отмен в воскресенье
Власти Армении обвинили Азербайджан в нарушении нового перемирия
Россияне отстают от европейцев по продолжительности здоровой жизни
Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой
Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России
Хрусталев из «Вечернего Урганта» признался в алкоголизме
Лобода рассказала, как себя чувствует после госпитализации
На Тепловозном полицейские скрутили петербуржца