Аэропорт Пулково работает без задержек и отмен в воскресенье

Петербургский аэропорт Пулково сегодня работает в обычном режиме. Из города отправятся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 октября. Согласно данным с электронного табло воздушной гавани, все самолеты вылетят из Северной столицы по расписанию: отмен или задержек рейсов не планируется.

Сегодня жители и гости города на Неве вылетят в ряд российских городов, а также за границу. Среди внешних рейсов числятся самолеты до турецкой Антальи, узбекского Карши, британского Лондона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по дороге в Пулково на месяц ограничат движение. Уточняется, что ограничения на участке от Пулковского шоссе до самого аэропорта введут с 17 октября до 14 ноября. Участок будут ремонтировать.