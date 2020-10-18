Россиянам рассказали, как выбрать красную икру

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин дал советы по выбору качественной и вкусной красной икры.

Для начала Фомин предупредил, что недобросовестные продавцы могут продавать имитированную икру под видом настоящей. Он посоветовал обращать внимание на этикетку, где, согласно требованиям Роспотребнадзора, должно говориться, что икра искусственного происхождения, сообщает радио Sputnik.

Икру дикой рыбы лучше приобретать производства Дальнего Востока, поскольку там нет подделок и предприятий по искусственному выращиванию рыбы. Если расфасовка икры происходила в другом месте, то необходимо поинтересоваться о районе добычи и виде рыбы.

Если икра в стеклянной баночке, то на просвете должно быть видно, что икринки отделены друг от друга, не слиплись, и не имеют вид киселя или однородной жидкости. Каждая икринка должна иметь свою структуру и форму.

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