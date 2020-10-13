Петербуржцам рассказали, как выбрать качественные мясные полуфабрикаты

Мясные полуфабрикаты стоит покупать только в магазинах с холодильниками, а в случае приобретения некачественного товара потребитель вправе требовать его замены или возврат денег, даже если потерян кассовый чек. Об этом петербуржцам рассказали сотрудники Роспотребнадзора.

Мясные полуфабрикаты делятся на пять категорий, обозначенных первыми буквами алфавита. Так, в продуктах категории «А» содержится не менее 80% мяса, а в «Д» – меньше 20%.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу управления, в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид товара. На герметичной упаковке должна быть этикетка с указанием массы продукции, срока годности, условий хранения, изготовителя, состава и показателя пищевой ценности.

Покупать мясные изделия следует только в магазинах с холодильным оборудованием. А продавец должен иметь личную карточку и документы на продукцию.

При покупке некачественных полуфабрикатов потребитель вправе требовать замены или возврат денег. Кроме того, продавец не может отказать покупателю, даже при отсутствии чека, а в случае нежелания удовлетворить жалобу следует обратиться в Роспотребнадзор.

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