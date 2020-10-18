Названы виды яиц, которые опаснее яда

Существует шесть видов куриных яиц, которые могут навредить организму сильнее, чем отрава. Например, употребление сырых яиц может обернуться диареей.

Об этом рассказал пользователь WeChat. Сырые яйца содержат авидин и антитрипсин, которые могут помешать нормальному усвоению организмом яичного белка.

С осторожностью следует принимать в пищу яйца, в которых белок перемешался с желтком. Их можно употреблять, только если белок остался прозрачным: если он помутнел и начал источать резкий запах, то лучше от такого яйца отказаться.

Также стоит выбросить яйца с присохшим к скорлупе желтком, а также яйца с треснувшей скорлупой, поскольку там легче скапливаются бактерии.

Кроме того, в пищу точно не стоит употреблять яйца, покрытые плесенью и черными пятнами, а также яйца, в которых есть зародыш цыпленка. Они могут быть переносчиками кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка и прочих бактерий и паразитов.

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