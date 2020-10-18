Названы виды яиц, которые опаснее яда

Названы виды яиц, которые опаснее яда
Куриные яйца могут быть опаснее яда. Фото: pixabay

Существует шесть видов куриных яиц, которые могут навредить организму сильнее, чем отрава. Например, употребление сырых яиц может обернуться диареей.

Об этом рассказал пользователь WeChat. Сырые яйца содержат авидин и антитрипсин, которые могут помешать нормальному усвоению организмом яичного белка.

С осторожностью следует принимать в пищу яйца, в которых белок перемешался с желтком. Их можно употреблять, только если белок остался прозрачным: если он помутнел и начал источать резкий запах, то лучше от такого яйца отказаться.

Также стоит выбросить яйца с присохшим к скорлупе желтком, а также яйца с треснувшей скорлупой, поскольку там легче скапливаются бактерии.

Кроме того, в пищу точно не стоит употреблять яйца, покрытые плесенью и черными пятнами, а также яйца, в которых есть зародыш цыпленка. Они могут быть переносчиками кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка и прочих бактерий и паразитов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как выбрать красную икру.

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куриные яйца


 

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