В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

Жители Кузбасса могли ощущать подземные толчки в ночь на воскресенье, 18 октября. Их магнитуда достигала 4,8 баллов.

Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. Специалисты зафиксировали землетрясение примерно в полночь.

Эпицентр сейсмической грозы находился в районе городов Прокопьевск, Новокузнецк. Также подземные толчки могли почувствовать жители Новосибирска и Барнаула.

Сведений о возможный пострадавших и разрушениях не поступало.

В пятницу, 16 октября, Gazeta.SPb.ru сообщала о землетрясении магнитудой 4,2 балла, которое зафиксировали в районе горного хребта Бийского грива на северо-востоке Алтая. Землетрясение было зафиксировано сейсмостанцией города Новосибирск. Есть пострадавшие.