Петербургский космонавт показал кадры пустыни в Забайкальском крае из космоса

Космонавт Международной космической станции из Петербурга Иван Вагнер запечатлел кадры песчаного массива в предгорьях хребта Кодар – «Чарские пески». Снимки с космической станции были опубликованы на странице космонавта в социальной сети во Вконтакте.

«Массив длиной 9 км и шириной 4 км внешне похож на пустыни Средней Азии. «Чарские пески» являются памятником природы и входят в проект «7 чудес Забайкалья». На втором снимке сам хребет Кодар, высочайшей горой которого является пик БАМ 3072 м», – рассказал Иван Вагнер.

Также отмечается, что данное природное явление расположено рядом с селом Чара в Забайкальском крае, между реками Верхний Сакукан, Средний Сакукан и Чара. Само место является уникальным, оно окружено болотами и тайгой.

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