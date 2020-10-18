В Петербурге с дома Довлатова сняли таблички памяти жертв сталинских репрессий

В Петербурге с дома Довлатова сняли таблички памяти жертв сталинских репрессий
Улица Рубинштейна, 23. Фото: Яндекс. Панорама.

В Северной столице, на улице Рубинштейна, 23, с дома Довлатова управляющая компания сняла 15 табличек памяти жертв сталинских репрессий. Об этом сообщила депутат Владимирского округа Ксения Лаврова на своей странице в Facebook.

Как отмечает Ксения Лаврова, таблички были сняты под предлогом недовольства жителей. При этом, по словам депутата, большинство жильцов были за установку.

Кроме этого, Ксения Лаврова сообщила, что в связи с этой ситуацией она будет оформлять депутатский запрос. Также депутат обратилась к ЗакСу за поддержкой. Ей на помощь уже откликнулся депутат Максим Резник, который заявил о том, что подключится к разрешению ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в очередной раз уничтожили граффити, хотя депутаты выступают в защиту уличного искусства.

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