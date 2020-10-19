Приближение инфаркта можно предсказать по цвету языка

Цвет языка может меняться при приближении сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые из Китая.
Так, специалистам удалось установить, что перед сердечным приступом у пациентов язык может стать более красным, у некоторых также наблюдается желтый налет.
Уточняется, что сердечный приступ происходит при блокировке сгустком крови артерии, которая снабжает человеческое сердце кровью и кислородом. Часто причиной закупорки становится ишемическая болезнь сердца.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые из Великобритании выявили новый симптом коронавирусной инфекции. Оказалось, что некоторые пациенты с коронавирусом могут сталкиваться с изменениями слуха – звоном и шумом. Данное явление называется тиннитус. Некоторые при этом полностью теряют слух.