Приближение инфаркта можно предсказать по цвету языка

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Цвет языка может меняться при приближении сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые из Китая.

Так, специалистам удалось установить, что перед сердечным приступом у пациентов язык может стать более красным, у некоторых также наблюдается желтый налет.

Уточняется, что сердечный приступ происходит при блокировке сгустком крови артерии, которая снабжает человеческое сердце кровью и кислородом. Часто причиной закупорки становится ишемическая болезнь сердца.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые из Великобритании выявили новый симптом коронавирусной инфекции. Оказалось, что некоторые пациенты с коронавирусом могут сталкиваться с изменениями слуха – звоном и шумом. Данное явление называется тиннитус. Некоторые при этом полностью теряют слух.