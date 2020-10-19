Сменный график работы способен ускорить развитие рака

Сменный график может быть опасным для здоровья. Фото: pixabay.com

Сменный график может быть опасным для здоровья. Фото: pixabay.com

Работа в разные смены, а также частое изменение часового пояса может помешать иммунной системы бороться с воспалениями. Такой вывод сделали ученые Национального университета Кильмеса в Аргентине.

Выяснилось, что нарушение биоритмов может изменить микросреду в организме. В результате таким образом создается благоприятная среда для роста опухолей. При этом защитные силы организма снижаются, иммунной системе становится сложнее бороться с воспалениями.

Гипотезу специалисты подтвердили, проведя опыты на мышах. В одной из групп постоянно меняли количество света и темноты. Так, из-за нарушения ритма опухоли в их организме развивались активнее.

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