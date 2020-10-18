Асмус назвала невыносимый симптом коронавируса

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о невыносимых симптомах, которые у нее появились из-за новой коронавирусной инфекции.

Подробностями о течении заболевания артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что ее мучает «невыносимая слабость». Асмус также пожаловалась на кашель. Актриса уточнила, что не чувствует вкусов и запаха.

Кроме того, Асмус уточнила, что у нее пропал аппетит, несмотря на то, что она обычно с удовольствием ест даже при высокой температуре.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что шоумен Гариг Харламов высмеял свою экс-возлюбленную Кристину Асмус. Он снял юмористический ролик, который показали на телевидении. В нем Харламов принял участие в шоу «Харластяк», в рамках которого шоумену искали новую супругу. Все девушки, которые напоминали ему Асмус, уходили ни с чем.