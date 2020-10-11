Гарик Харламов высмеял Кристину Асмус на «ТНТ»

Супруги разводятся, и не упускают возможность пошутить над этим.

Шоумен Гарик Харламов в очередной раз пошутил над своей экс-возлюбленной актрисой Кристиной Асмус. Для этого он снял юмористический ролик, который показали в выпуске Comedy Club.

В видео Харламов принял участие в шоу «Харластяк», в рамках которого шоумену искали новую супругу. Все девушки, которые напоминали ему Асмус, уходили ни с чем. Одна ушла, потому что ее звали Кристина, другая – потому что строит актёрскую карьеру.

«После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему идеально»,

— произнес ведущий, когда в кадре появилась девушка с усами.

Напоминаем, что Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. Они отметили, что на их решение не повлиял ни фильме «Текст», ни карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов после развода заметно похудел.