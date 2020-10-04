Харламов после развода заметно похудел

Юморист получил множество комплиментов от поклонников.

Юморист Гарик Харламов поделился новой фотографией в своем Instagram-аккаунте, на которой он запечатлен со скульптурой Волка из мультфильма «Ну, погоди!». Шоумен, который озвучивает персонажа в ремейке, отметил, что теперь они с Волком «смотрят в одну сторону».

Подписчики обратили внимание на то, что артист сильно похудел и связали такое положение дел с недавним расставанием Харламова с актрисой Кристиной Асмус. Они шутят, что лучший способ сбросить лишний вес – это развестись.

“Гарик красивый и крутой мужик!”,

— пишет один из пользователей.

Напоминаем, что Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. Они отметили, что на их решение не повлиял ни фильме «Текст», ни карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов рассказал, как складываются отношения с Асмус после развода.