Харламов рассказал, как складываются отношения с Асмус после развода

Он заверил, что ничего особо не изменилось.

Шоумен Гарик Харламов рассказал, какие у него отношения с актрисой Кристиной Асмус после развода, в интервью PeopleTalk.

Он отметил, что в их общении нет места вражде, так как они все обсудили и договорились оставаться друзьями. Харламов добавил, что не хочет никаких домыслов, поэтому посты о расставании в социальных сетях экс-супруги опубликовали в один день. Юморист уверяет, что они с Асмус продолжают работать «на одном поле» – например, снимаются в одних проектах.

«Все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте»,

— добавил он.

Он также старается не обращать внимание на то, что пишут в СМИ, особенно о новых романах актрисы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым.