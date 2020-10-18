На Плутоне заметили заснеженные горы

Ученые NASA смогли рассмотреть на Плутоне заснеженные горы. Такое открытие удивило исследователей, поскольку метан вызывает в атмосфере планеты парниковый эффект.

При таком эффекте, снег должен образовываться у подножия гор, а не на вершинах. В результате разобраться специалисты смогли с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, что снег на Плутоне состоит из метана.

Горные породы на планете холоднее атмосферы, и метан кристаллизуется, образуется снег. Это объясняет и появление заснеженных пиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский космонавт показал кадры пустыни в Забайкальском крае из космоса. «Чарские пески» являются памятником природы и входят в проект «7 чудес Забайкалья». Природное явление можно наблюдать рядом с селом Чара в Забайкальском крае, между реками Верхний Сакукан, Средний Сакукан и Чара.

Снимки космонавт опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».