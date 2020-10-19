«Не знаю, как это получилось»: Гуф извинился за участие в клипе Тимати и Крида

Музыкант Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился перед своими фанатами после появления в совместном клипе рэперов Тимати и Егора Крида.

Об этом он заявил в сторис в своем Instagram-аккаунте.

«Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь», — заявил музыкант.

Кроме того, Гуф решил объясниться и за то, что набрал лишний вес. Он пообещал поклонникам привести себя в форму.

Напомним, клип на песню под названием «Звездопад» появился на YouTube 16 октября. В съемках, кроме Тимати и Крида принял участие и Гуф, что особенно удивило его поклонников. Последний появляется в видео буквально на несколько секунд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Крид сыграл Тимати в его же клипе после ссоры.