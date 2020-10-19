Петербуржец получил два года «строгача» за пристрастие к пьяной езде

Петербуржец получил два года &#171;строгача&#187; за пристрастие к пьяной езде
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным за неоднократное управление авто в нетрезвом виде.

По данным следствия, мужчина, лишенный прав и привлеченный к административной ответственности, 27 апреля двигался на своей машине по Суздальскому проспекту, где был остановлен инспекторами ДПС.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Аналогичный случай произошел с ним и 10 мая на улице Жени Егоровой.

Суд признал мужчину виновным. 2 года и 1 месяц он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лиши водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за кражу электрокабеля из парадной дома на Энтузиастов.

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