Петербуржец получил два года «строгача» за пристрастие к пьяной езде

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным за неоднократное управление авто в нетрезвом виде.

По данным следствия, мужчина, лишенный прав и привлеченный к административной ответственности, 27 апреля двигался на своей машине по Суздальскому проспекту, где был остановлен инспекторами ДПС.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Аналогичный случай произошел с ним и 10 мая на улице Жени Егоровой.

Суд признал мужчину виновным. 2 года и 1 месяц он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лиши водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за кражу электрокабеля из парадной дома на Энтузиастов.